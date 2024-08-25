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Никифоров Семен Федорович

Место рождения

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Никифоров Федор Андреевич

Мать: Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Минаевна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Февронья Григорьевна

Рождение ребёнка
19.02.1896

Сын: Никифоров Поликарп Семенович

Мать ребёнка: Никифорова Февронья Григорьевна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.01.1899

Сын: Никифоров Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Никифорова Февронья Григорьевна

Рождение ребёнка
04.03.1900

Сын: Никифоров Алексей Семенович

Мать ребёнка: Никифорова Февронья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.07.1901

Сын: Никифоров Владимир Семенович

Мать ребёнка: Никифорова Февронья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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