Никифоров Семен Федорович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1896
Сын: Никифоров Поликарп Семенович
Мать ребёнка: Никифорова Февронья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.01.1899
Сын: Никифоров Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Никифорова Февронья Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1900
Сын: Никифоров Алексей Семенович
Мать ребёнка: Никифорова Февронья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.07.1901
Сын: Никифоров Владимир Семенович
Мать ребёнка: Никифорова Февронья Григорьевна
Смерть
Неизвестно