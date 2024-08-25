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Никифоров Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Федор Андреевич

Мать: Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Минаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Гликерия Прокофьевна

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: (Никифорова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Гликерия Прокофьевна

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: (Никифорова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Гликерия Прокофьевна

Смерть
Неизвестно

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