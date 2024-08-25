Никифорова Гликерия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: (Никифорова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: (Никифорова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Федорович
Смерть
Неизвестно