Никифорова Гликерия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Гликерия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Иван Федорович

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: (Никифорова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Федорович

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: (Никифорова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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