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Дрожжинов Михаил Иванович

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Место рождения

Заугорское, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.11.1908

Дата смерти

15.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908

Отец: Дрожжинов Иван Егорович

Мать: не указана

Заугорское, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.11.1929

Дочь: Дрожжинова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дрожжинов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
05.10.1934

Дочь: Дрожжинова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
12.06.1937

Дочь: Костикова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Дрожжинов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрожжинова Прасковья Сергеевна

Смерть
15.09.1975
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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