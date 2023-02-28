Дрожжинов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения21.11.1908
Дата смерти15.09.1975
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908
Отец: Дрожжинов Иван Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1929
Дочь: Дрожжинова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Дрожжинов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
05.10.1934
Дочь: Дрожжинова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
12.06.1937
Дочь: Костикова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
25.06.1939
Сын: Дрожжинов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Дрожжинова Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1975