Дрожжинов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1908
Сын: Дрожжинов Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Заугорское, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрожжинова Полина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрожжинова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузякина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршенкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно