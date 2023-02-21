Дрожжинов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжинов Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Дрожжинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Заугорское, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрожжинова Полина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрожжинова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузякина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршенкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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