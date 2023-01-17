Дрожжинова (Летунова) Прасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1907
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1929
Дочь: Дрожжинова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Дрожжинов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1934
Дочь: Дрожжинова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1937
Дочь: Костикова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1939
Сын: Дрожжинов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979