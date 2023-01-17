Дрожжинова (Летунова) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжинова (Летунова) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Заугорское, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.10.1907

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Заугорское, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.11.1929

Дочь: Дрожжинова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дрожжинов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1934

Дочь: Дрожжинова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1937

Дочь: Костикова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Дрожжинов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Дрожжинов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжинов Михаил Иванович

Смерть
1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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