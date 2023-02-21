Новгородцева (Назарова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1902
Сын: Новгородцев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Новгородцев Михаил Васильевич
д.Новгородцево Большеречинский район Омской области
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.
Сын: Новгородцев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Новгородцев Михаил Васильевич
д.Новгородцево Большереченского района Омской области
Смерть
Неизвестно