Новгородцева (Назарова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцева (Назарова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1902

Сын: Новгородцев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Новгородцев Михаил Васильевич

д.Новгородцево Большеречинский район Омской области
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.

Сын: Новгородцев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Новгородцев Михаил Васильевич

д.Новгородцево Большереченского района Омской области
Смерть
Неизвестно
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