Новгородцев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1902
Сын: Новгородцев Павел Михайлович
Мать ребёнка: Новгородцева Мария Григорьевна
д.Новгородцево Большеречинский район Омской области
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.
Сын: Новгородцев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Новгородцева Мария Григорьевна
д.Новгородцево Большереченского района Омской области
Смерть
Неизвестно