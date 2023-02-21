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Новгородцев Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новгородцев Василий Ильин

Мать: Новгородцева Устинья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.06.1902

Сын: Новгородцев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Новгородцева Мария Григорьевна

д.Новгородцево Большеречинский район Омской области
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.

Сын: Новгородцев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Новгородцева Мария Григорьевна

д.Новгородцево Большереченского района Омской области
Смерть
Неизвестно
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