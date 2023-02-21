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Новгородцев Павел Михайлович

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Место рождения

д.Новгородцево Большеречинский район Омской области

Дата рождения

02.06.1902

Дата смерти

03.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902

Отец: Новгородцев Михаил Васильевич

Мать: Новгородцева Мария Григорьевна

д.Новгородцево Большеречинский район Омской области
Рождение ребёнка
16.12.1937

Сын: Новгородцев Юрий Павлович

Мать ребёнка: Новгородцева Фёкла Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1940

Сын: Новгородцев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Новгородцева Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новгородцев Ким Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородцева Фёкла Ивановна

Смерть
03.02.1944
Осьмино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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