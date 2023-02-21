Новгородцев Павел Михайлович
Место рожденияд.Новгородцево Большеречинский район Омской области
Дата рождения02.06.1902
Дата смерти03.02.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902
д.Новгородцево Большеречинский район Омской области
Рождение ребёнка
16.12.1937
Сын: Новгородцев Юрий Павлович
Мать ребёнка: Новгородцева Фёкла Ивановна
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1940
Сын: Новгородцев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Новгородцева Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1944
Осьмино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область