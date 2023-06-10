Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1847 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
До 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1864 ст.

Дочь: Елена Козьминична

Отец ребёнка: Козьма Никитич

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.05.1864 Вилина Елена Козьминична Вилина отец отец Козьма Никитич Вилина мать мать Гликерия Петровна Лога крестьянин Матфей Иосифович Хохлово жена Домника Петровна https:/... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Никитич

Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно