Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1864 ст.
Дочь: Елена Козьминична
Отец ребёнка: Козьма Никитич
Афанасьевская церковь 15.05.1864 Вилина Елена Козьминична Вилина отец отец Козьма Никитич Вилина мать мать Гликерия Петровна Лога крестьянин Матфей Иосифович Хохлово жена Домника Петровна https:/... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно