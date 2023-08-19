Козьма Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьма Никитич

Козьма Никитич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1847 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1864 ст.

Дочь: Елена Козьминична

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.05.1864 Вилина Елена Козьминична Вилина отец отец Козьма Никитич Вилина мать мать Гликерия Петровна Лога крестьянин Матфей Иосифович Хохлово жена Домника Петровна https:/... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close