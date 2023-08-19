Козьма Никитич
Место рождения
Дата рожденияДо 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1864 ст.
Дочь: Елена Козьминична
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Афанасьевская церковь 15.05.1864 Вилина Елена Козьминична Вилина отец отец Козьма Никитич Вилина мать мать Гликерия Петровна Лога крестьянин Матфей Иосифович Хохлово жена Домника Петровна https:/... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Петровна
Смерть
Неизвестно