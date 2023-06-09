Елена Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Козьминична

Елена Козьминична

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.05.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1847 г.р.

Мать

До 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1864 ст.

Отец: Козьма Никитич

Мать: Гликерия Петровна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.05.1864 Вилина Елена Козьминична Вилина отец отец Козьма Никитич Вилина мать мать Гликерия Петровна Лога крестьянин Матфей Иосифович Хохлово жена Домника Петровна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.