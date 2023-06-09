Елена Козьминична
Место рождения
Дата рождения15.05.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1864 ст.
Отец: Козьма Никитич
Мать: Гликерия Петровна
Афанасьевская церковь 15.05.1864 Вилина Елена Козьминична Вилина отец отец Козьма Никитич Вилина мать мать Гликерия Петровна Лога крестьянин Матфей Иосифович Хохлово жена Домника Петровна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно