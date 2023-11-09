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Лев Софроньевич

Место рождения

с. Горы, Московская губерния Российская империя

Дата рождения

1753

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Софроний Никифорович

Мать: Дарья Михайловна

с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1779

Сын: Гиацинтов Федор Львович

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Львович

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
После 1795

Сын: Введенский Петр Львович

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Введенский Яков Львович

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Львовна

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Львовна

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Львовна

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Львовна

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Горы, Введенская церковь, священник (до 1795 — дьячок)
Смерть
1833
с. Горы, Московская губерния Российская империя
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