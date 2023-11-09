Лев Софроньевич
Место рожденияс. Горы, Московская губерния Российская империя
Дата рождения1753
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Софроний Никифорович
Мать: Дарья Михайловна
с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Львович
Мать ребёнка: Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
После 1795
Мать ребёнка: Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Акулина Алексеевна
с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Львовна
Мать ребёнка: Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Львовна
Мать ребёнка: Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Львовна
Мать ребёнка: Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Львовна
Мать ребёнка: Акулина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Горы, Введенская церковь, священник (до 1795 — дьячок)
Смерть
1833
с. Горы, Московская губерния Российская империя