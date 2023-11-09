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Введенский Яков Львович

Место рождения

с. Горы, Московская губерния Российская империя

Дата рождения

1799

Дата смерти

Между 1835 и 1839

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Лев Софроньевич

Мать: Акулина Алексеевна

с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1834

Сын: Державин Лев Яковлевич

Мать ребёнка: Введенская Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлева

Мать ребёнка: Введенская Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Введенская Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Введенская Александра Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Горы, Сергиевская церковь, диакон (до 1820 — дьячок)
Смерть
Между 1835 и 1839
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