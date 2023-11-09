Введенский Яков Львович
Место рожденияс. Горы, Московская губерния Российская империя
Дата рождения1799
Дата смертиМежду 1835 и 1839
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Лев Софроньевич
Мать: Акулина Алексеевна
с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Введенская Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Яковлева
Мать ребёнка: Введенская Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Введенская Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Введенская Александра Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Горы, Сергиевская церковь, диакон (до 1820 — дьячок)
Смерть
Между 1835 и 1839