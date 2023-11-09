Введенский Петр Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1795
Дата смертиПосле 1833
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1795
Отец: Лев Софроньевич
Мать: Акулина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Сапроново, Воскресенская церковь, пономарь
Смерть
После 1833
с. Сапроново, Московская губерния