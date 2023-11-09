Введенский Петр Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Введенский Петр Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1795

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1795

Отец: Лев Софроньевич

Мать: Акулина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Сапроново, Воскресенская церковь, пономарь
Смерть
После 1833
с. Сапроново, Московская губерния
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