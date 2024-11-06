Чибирева Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1832 ст.
Дочь: (Чибирева) Авдотья Федотовна
Отец ребёнка: Чибирев Федот Ермолаевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Чиберев Чибирев Гавриил Федотович
Отец ребёнка: Чибирев Федот Ермолаевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Костюнина (Чибирева) Вера Федотовна
Отец ребёнка: Чибирев Федот Ермолаевич
Смерть
Неизвестно