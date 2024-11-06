Чибирева Пелагея Петровна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чибирева Пелагея Петровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1832 ст.

Дочь: (Чибирева) Авдотья Федотовна

Отец ребёнка: Чибирев Федот Ермолаевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Чиберев Чибирев Гавриил Федотович

Отец ребёнка: Чибирев Федот Ермолаевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Костюнина (Чибирева) Вера Федотовна

Отец ребёнка: Чибирев Федот Ермолаевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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