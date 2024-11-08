Костюнина (Чибирева) Вера Федотовна 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюнина (Чибирева) Вера Федотовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848

Дата смерти

06.04.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Чибирев Федот Ермолаевич

Мать: Чибирева Пелагея Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1876 ст.

Дочь: (Филиппова) Елена Андриановна

Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1879 ст.

Сын: Филиппов Сергей Андрианович

Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1881 ст.

Дочь: Кузнецова (Филиппова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Филиппов Яков Адрианович

Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Филиппов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1895 ст.

Дочь: (Филиппова) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1897 ст.

Дочь: Филиппова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.04.1908 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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