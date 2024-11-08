Костюнина (Чибирева) Вера Федотовна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти06.04.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1876 ст.
Дочь: (Филиппова) Елена Андриановна
Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1879 ст.
Сын: Филиппов Сергей Андрианович
Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1881 ст.
Дочь: Кузнецова (Филиппова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Филиппов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1895 ст.
Дочь: (Филиппова) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1897 ст.
Дочь: Филиппова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Костюнин Андрей (Адриан) Иванович
Смерть
06.04.1908 ст.