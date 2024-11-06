(Чибирева) Авдотья Федотовна 26.02.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Чибирева) Авдотья Федотовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.02.1832 ст.

Дата смерти

27.03.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1832 ст.

Отец: Чибирев Федот Ермолаевич

Мать: Чибирева Пелагея Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.11.1853 ст.

Сын: Михаил Константинович

Отец ребёнка: Константин Афанасьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1859

Сын: Петр

Отец ребёнка: Константин Афанасьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.02.1861

Дочь: Марина Константиновна

Отец ребёнка: Константин Афанасьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Константин Афанасьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.03.1883 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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