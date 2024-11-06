(Чибирева) Авдотья Федотовна
Место рождения
Дата рождения26.02.1832 ст.
Дата смерти27.03.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1832 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1853 ст.
Отец ребёнка: Константин Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.04.1859
Сын: Петр
Отец ребёнка: Константин Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.02.1861
Дочь: Марина Константиновна
Отец ребёнка: Константин Афанасьевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Константин Афанасьевич
Смерть
27.03.1883 ст.