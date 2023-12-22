Stetel Hilda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stetel Hilda

Место рождения

Роговка

Дата рождения

05.04.1933

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933

Отец: Stetel Emil

Мать: Wegert Agatha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Анатолий

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Евгений

Отец ребёнка: Федоров Анатолий

Смерть
2015
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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