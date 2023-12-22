Stetel Hilda
Место рождения
Дата рождения05.04.1933
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933
Отец: Stetel Emil
Мать: Wegert Agatha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Евгений
Отец ребёнка: Федоров Анатолий
Смерть
2015
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область