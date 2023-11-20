Федоров Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Анатолий

Федоров Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Stetel Hilda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Stetel Hilda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Stetel Hilda

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Stetel Hilda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Stetel Hilda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Евгений

Мать ребёнка: Stetel Hilda

Смерть
1980
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