Федоров Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Евгений
Мать ребёнка: Stetel Hilda
Смерть
1980