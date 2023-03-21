Петреченко Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наконечная Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Петреченко Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петреченко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Петреченко Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугреева Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Петреченко Дмитрий Семенович
Смерть
Неизвестно