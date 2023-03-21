Петреченко Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петреченко Анна Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Родион Иванович

Мать: Сальникова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наконечная Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Петреченко Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петреченко Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Петреченко Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугреева Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Петреченко Дмитрий Семенович

Смерть
Неизвестно
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