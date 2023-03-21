Сальникова Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1888
Дата смерти02.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петреченко Анна Родионовна
Отец ребёнка: Сальников Родион Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Федор Родионович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.04.1968