Сальникова Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Ефимия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1888

Дата смерти

02.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петреченко Анна Родионовна

Отец ребёнка: Сальников Родион Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Федор Родионович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.04.1968
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