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Сальников Родион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1886

Дата смерти

04.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Федор Родионович

Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Леонид Родионович

Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Михаил Родионович

Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Леонид Родионович

Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Николай Родионович

Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Под Вопросом Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петреченко Анна Родионовна

Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна

Смерть
04.08.1972