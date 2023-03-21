Сальников Родион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1886
Дата смерти04.08.1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Федор Родионович
Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Леонид Родионович
Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Михаил Родионович
Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Леонид Родионович
Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Николай Родионович
Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петреченко Анна Родионовна
Мать ребёнка: Сальникова Ефимия Ивановна
Смерть
04.08.1972