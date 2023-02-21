(Долина) Гликерия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Долина Ульяна Симеоновна
Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Долина Полагея Симеоновна
Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Долина Анастасия Симеоновна
Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Долин Филип Симеонов
Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович
Рождение ребёнка
29.05.1905
Дочь: Долина Феодосья Симеоновна
Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович
Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904