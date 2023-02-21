(Долина) Гликерия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Гликерия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Долин Павел Симеонович

Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Долина Ульяна Симеоновна

Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Долина Полагея Симеоновна

Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Долина Анастасия Симеоновна

Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Долин Филип Симеонов

Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович

Рождение ребёнка
29.05.1905

Дочь: Долина Феодосья Симеоновна

Отец ребёнка: Долин Симеон Демьянович

Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Симеон Демьянович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904
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