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Долин Симеон Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Долин Демьян

Мать: Аксинья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Долин Павел Симеонович

Мать ребёнка: Гликерия Федоровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Долина Ульяна Симеоновна

Мать ребёнка: Гликерия Федоровна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Долина Полагея Симеоновна

Мать ребёнка: Гликерия Федоровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Долина Анастасия Симеоновна

Мать ребёнка: Гликерия Федоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Долин Филип Симеонов

Мать ребёнка: Гликерия Федоровна

Рождение ребёнка
29.05.1905

Дочь: Долина Феодосья Симеоновна

Мать ребёнка: Гликерия Федоровна

Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904
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