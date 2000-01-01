Долин Симеон Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Долин Демьян
Мать: Аксинья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Долина Ульяна Симеоновна
Мать ребёнка: Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Долина Полагея Симеоновна
Мать ребёнка: Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Долина Анастасия Симеоновна
Мать ребёнка: Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Долин Филип Симеонов
Мать ребёнка: Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
29.05.1905
Дочь: Долина Феодосья Симеоновна
Мать ребёнка: Гликерия Федоровна
Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904