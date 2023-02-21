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Долин Павел Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Долин Симеон Демьянович

Мать: Гликерия Федоровна

Бракосочетание
26.05.1906

Жена: Пелагея Ивановна

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906
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