Долин Павел Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Долин Симеон Демьянович
Мать: Гликерия Федоровна
Бракосочетание
26.05.1906
Жена: Пелагея Ивановна
Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906