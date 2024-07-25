Бидан (Плодистая) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бидан (Плодистая) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Плодистый Иван Емельянович

Мать: Плодистая (Близниченко) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
21.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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