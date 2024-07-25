Плодистая (Близниченко) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти20.11.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Близниченко Даниил Минович
Мать: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Танцюра? (Плодистая) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Плодистый Николай Иванович
Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович
Рождение ребёнка
05.08.1940
Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Бидан (Плодистая) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович
Смерть
20.11.1976