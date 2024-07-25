Плодистая (Близниченко) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистая (Близниченко) Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

20.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Близниченко Даниил Минович

Мать: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Танцюра? (Плодистая) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Плодистый Николай Иванович

Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович

Рождение ребёнка
05.08.1940

Сын: Плодистый Борис Иванович

Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Плодистый Петр Иванович

Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Бидан (Плодистая) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Плодистый Иван Емельянович

Смерть
20.11.1976

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