Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеретенников Демид (Демьян) Феоктистович

Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович

avatar

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

16.08.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

Мать: Веретенникова Анисья Григорьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Веретенников Алексей Демидович

Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Демидовна

Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Демидовна

Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Демидовна

Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Веретенников Иван Демидович

Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова Мария Петровна

Смерть
16.08.1888 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close