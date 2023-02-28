Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти16.08.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1837
Сын: Веретенников Алексей Демидович
Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Демидовна
Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Демидовна
Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Демидовна
Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Веретенников Иван Демидович
Мать ребёнка: Веретенникова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1888 ст.