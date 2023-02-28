Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Веретенников Степан Яковлевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Веретенникова Агафья Феоктистовна

Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Веретенников Родион Феоктистович

Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ирина Феоктистовна

Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович

Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Веретенников Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова Анисья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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