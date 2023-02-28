Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Веретенников Степан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Веретенникова Агафья Феоктистовна
Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Веретенников Родион Феоктистович
Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ирина Феоктистовна
Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович
Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Веретенников Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Веретенникова Анисья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно