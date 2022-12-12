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Веретенников Степан Яковлевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Веретенников Яков

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Веретенников Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1789
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