Веретенников Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1789
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Веретенников Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Веретенников Сергей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1789