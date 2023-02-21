Веретенникова Анисья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Веретенникова Агафья Феоктистовна
Отец ребёнка: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Веретенников Родион Феоктистович
Отец ребёнка: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ирина Феоктистовна
Отец ребёнка: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович
Рождение ребёнка
1812
Рождение ребёнка
1818
Сын: Веретенников Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно