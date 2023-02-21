Веретенникова Анисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова Анисья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Веретенникова Агафья Феоктистовна

Отец ребёнка: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Веретенников Родион Феоктистович

Отец ребёнка: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ирина Феоктистовна

Отец ребёнка: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович

Отец ребёнка: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Веретенников Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

Смерть
Неизвестно
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