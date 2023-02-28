Веретенников Родион Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
1820
Жена: Веретенникова Х
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Родионовна
Мать ребёнка: Веретенникова Х
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елизавета Родионовна
Мать ребёнка: Веретенникова Х
Рождение ребёнка
1835
Сын: Веретенников Мартын Родионович
Мать ребёнка: Веретенникова Х
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
1846
Сын: Веретенников Лаврентий Родионович
Мать ребёнка: Веретенникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Родионовна
Мать ребёнка: Веретенникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
После 1849
Сын: Веретенников Тимофей Родионович
Мать ребёнка: Веретенникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
После 1849
Сын: Веретенников Павел Родионович
Мать ребёнка: Веретенникова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно