Веретенников Родион Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников Родион Феоктистович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Веретенников Фетис (Феоктист) Степанович

Мать: Веретенникова Анисья Григорьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1820

Жена: Веретенникова Х

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Родионовна

Мать ребёнка: Веретенникова Х

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елизавета Родионовна

Мать ребёнка: Веретенникова Х

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Веретенников Мартын Родионович

Мать ребёнка: Веретенникова Х

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1844

Жена: Веретенникова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Веретенников Лаврентий Родионович

Мать ребёнка: Веретенникова Марфа Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Родионовна

Мать ребёнка: Веретенникова Марфа Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1849

Сын: Веретенников Тимофей Родионович

Мать ребёнка: Веретенникова Марфа Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1849

Сын: Веретенников Павел Родионович

Мать ребёнка: Веретенникова Марфа Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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