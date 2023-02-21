Веретенникова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеретенникова Мария Петровна

Веретенникова Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.01.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Веретенников Алексей Демидович

Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Демидовна

Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Демидовна

Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Демидовна

Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Веретенников Иван Демидович

Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович

Смерть
17.01.1876 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close