Веретенникова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти17.01.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Веретенников Алексей Демидович
Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Демидовна
Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Демидовна
Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Демидовна
Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Веретенников Иван Демидович
Отец ребёнка: Веретенников Демид (Демьян) Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1876 ст.