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Быков Александр Никанорович

Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Быков Никанор Сергеевич

Мать: Быкова Варвара Ивановна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
16.01.1905 ст.

Жена: Быкова Евдокия Васильевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1905 ст.

Сын: Быков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.

Сын: Быков Федор Александрович

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1908 ст.

Сын: Быков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1909 ст.

Сын: Быков Николай Александрович

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1912 ст.

Дочь: Быкова Александра Александровна

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1915 ст.

Дочь: Быкова Мария Александровна

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1915
Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1916 ст.

Дочь: Быкова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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