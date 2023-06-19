Быкова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1905 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1905 ст.
Сын: Быков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович
Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.
Сын: Быков Федор Александрович
Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович
Рождение ребёнка
10.02.1908 ст.
Сын: Быков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович
Рождение ребёнка
20.04.1909 ст.
Сын: Быков Николай Александрович
Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович
Рождение ребёнка
16.05.1912 ст.
Дочь: Быкова Александра Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович
Рождение ребёнка
25.01.1915 ст.
Дочь: Быкова Мария Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович
Рождение ребёнка
02.05.1916 ст.
Дочь: Быкова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович
Смерть
Неизвестно