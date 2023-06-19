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Быкова Евдокия Васильевна

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.01.1905 ст.

Муж: Быков Александр Никанорович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1905 ст.

Сын: Быков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.

Сын: Быков Федор Александрович

Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1908 ст.

Сын: Быков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1909 ст.

Сын: Быков Николай Александрович

Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1912 ст.

Дочь: Быкова Александра Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1915 ст.

Дочь: Быкова Мария Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1916 ст.

Дочь: Быкова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Никанорович

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно