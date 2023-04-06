Быкова Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Быков Александр Никанорович
Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Макунина-Козлова Каллисфения Никаноровна
Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Быков Дмитрий Никанорович
Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
16.03.1890 ст.
Сын: Быков Алексей Никанорович
Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Сизова Хариесса Никоноровна
Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно