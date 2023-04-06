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Быкова Варвара Ивановна

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Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Быков Иван Никанорович

Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Быков Александр Никанорович

Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Макунина-Козлова Каллисфения Никаноровна

Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Быков Дмитрий Никанорович

Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1890 ст.

Сын: Быков Алексей Никанорович

Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Сизова Хариесса Никоноровна

Отец ребёнка: Быков Никанор Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Никанор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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