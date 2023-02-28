Люлько Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюлько Семен Яковлевич

Люлько Семен Яковлевич

avatar

Место рождения

Шаргород, Вінницька область

Дата рождения

26.05.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаргород, Вінницька область
Место жительства
1933
Биберево, Ростокинская волость, Московский уезд
Образование
1934
Подушкино, Ростокинская волость, Московский уезд
Поступил в школу
Работа или профессия
1941
Москва, город федерального значения Москва
С началом Великой Отечественной войны устроился на Государственный завод №499 слесарем сборщиком и токарем. Участвовал в строительстве третьей линии обороны Москвы.
Образование
1942
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Пошел добровольцем на фронт и поступил на курсы младших командиров в 25-ю учебную бригаду.
Военная служба
1943
Тверь, город Тверь, Тверская область
В звании ефрейтора получил направление в 100 гвардейскую стрелковую дивизию.
Военная служба
1944
Убыл на фронт. Воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах в качестве заряжающего и наводчика 82-миллиметрового миномета.
Военная служба
13.04.1945
город Вена, Австрия
Участвовал в освобождении Вены.
Военная служба
12.05.1945
Закончил военную службу под Чехословакией.
Военная служба
1945
город Секешфехервар, Венгрия
Получил ранение в грудную клетку и руку. Лечился в госпитале в Кечкемете, однако пробыл там недолго. Участвовал в боях за Секешфехервар.
Работа или профессия
С 1945 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
Работал грузчиком на Киевском вокзале.
Образование
С 1946 по 1948
Москва, город федерального значения Москва
Окончил два последних класса школы.
Бракосочетание
1946

Жена: Люлько Анна Львовна

Образование
1948
Москва, город федерального значения Москва
Поступил в техникум на товароведа широкого профиля.
Работа или профессия
С 1949 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Работал в Министерстве торговли. После выхода на пенсию стал участвовать в военно-патриотической работе Совета ветеранов.
Военная награда
01.08.1979
Медаль "За Отвагу"
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За взятие Вены"
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За победу на Германий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За взятие Будапешта"
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За оборону Москвы"
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За освобождение Праги"
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close