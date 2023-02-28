Люлько Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1933
Биберево, Ростокинская волость, Московский уезд
Образование
1934
Подушкино, Ростокинская волость, Московский уезд
Поступил в школу
Работа или профессия
1941
С началом Великой Отечественной войны устроился на Государственный завод №499 слесарем сборщиком и токарем. Участвовал в строительстве третьей линии обороны Москвы.
Образование
1942
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Пошел добровольцем на фронт и поступил на курсы младших командиров в 25-ю учебную бригаду.
Военная служба
1943
Тверь, город Тверь, Тверская область
В звании ефрейтора получил направление в 100 гвардейскую стрелковую дивизию.
Военная служба
1944
Убыл на фронт. Воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах в качестве заряжающего и наводчика 82-миллиметрового миномета.
Военная служба
13.04.1945
город Вена, Австрия
Участвовал в освобождении Вены.
Военная служба
12.05.1945
Закончил военную службу под Чехословакией.
Военная служба
1945
город Секешфехервар, Венгрия
Получил ранение в грудную клетку и руку. Лечился в госпитале в Кечкемете, однако пробыл там недолго. Участвовал в боях за Секешфехервар.
Работа или профессия
С 1945 по 1946
Работал грузчиком на Киевском вокзале.
Образование
С 1946 по 1948
Окончил два последних класса школы.
Бракосочетание
1946
Жена: Люлько Анна Львовна
Образование
1948
Поступил в техникум на товароведа широкого профиля.
Работа или профессия
С 1949 по 1990
Работал в Министерстве торговли. После выхода на пенсию стал участвовать в военно-патриотической работе Совета ветеранов.
Военная награда
01.08.1979
Медаль "За Отвагу"
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За взятие Вены"
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За победу на Германий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За взятие Будапешта"
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За оборону Москвы"
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За освобождение Праги"