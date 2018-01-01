город Шаргород, Вінницька область (на 2018) — Familio

Шаргород

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Шаргородская волость
1056. Шаргород, местечко бывшее владельческое, при речках Колбасне и Мурашке, дворов 158, жителей 811, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Могилевский уезд, Шаргородская волость
местечко Шаргород1033104351126086811676813579[...]

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Шаргородская волость
Шаргород476572042½-
Шаргородская Юридика4031642½½

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2533Шаргородмістомісто районного підпорядкування, центр міської ради, центр районур-н Шаргородськийміськрада Шаргородська

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