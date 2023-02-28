Одинцова Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Одинцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Одинцов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Одинцов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Одинцов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно