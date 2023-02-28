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Одинцова Прасковья Николаевна

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Место рождения

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Одинцов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Одинцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Одинцов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Одинцов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Одинцов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Одинцов Николай Алексеевич

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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