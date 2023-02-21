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Одинцов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Одинцов Алексей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Одинцов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Одинцов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Одинцов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Одинцов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Одинцов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Спасопреображенской Спасской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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