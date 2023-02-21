Одинцов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Одинцов Алексей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Одинцов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Одинцов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Одинцов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Одинцов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Николаевна
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Священник Спасопреображенской Спасской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно