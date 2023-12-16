Гришин Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Гришин Максим Иванович
Мать: не указана
Место жительства
С 10.10.1852
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Чаинскую из Редкой
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Чаинская
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно