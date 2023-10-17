Гришин Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гришин Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 10.10.1852
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Чаинскую из Редкой
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Чаинская
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно