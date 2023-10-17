Гришин Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Гришин Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гришин Федор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 10.10.1852
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Чаинскую из Редкой
Место жительства
До 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Чаинская
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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