Иванов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1932

Дата смерти

17.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1932

Отец: Иванов Василий Иванович

Мать: Иванова Анфиса Федоровна

Рождение ребёнка
18.02.1958

Дочь: Тимофеева Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Александра Яковлевна

Толчино, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.01.1962

Сын: Иванов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Иванова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Иванова Александра Яковлевна

Смерть
17.08.1999
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