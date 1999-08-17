Иванов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1932
Дата смерти17.08.1999
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1932
Отец: Иванов Василий Иванович
Мать: Иванова Анфиса Федоровна
Рождение ребёнка
18.02.1958
Дочь: Тимофеева Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Александра Яковлевна
Толчино, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.01.1962
Сын: Иванов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Иванова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Иванова Александра Яковлевна
Смерть
17.08.1999