Иванова (Козякова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Козякова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1928

Дата смерти

24.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928

Отец: Козяков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1956

Сын: Иванов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1958

Дочь: Тимофеева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич

Толчино, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.01.1962

Сын: Иванов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич

Смерть
24.05.2016