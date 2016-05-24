Иванова (Козякова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1928
Дата смерти24.05.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928
Отец: Козяков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1956
Сын: Иванов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1958
Дочь: Тимофеева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич
Толчино, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.01.1962
Сын: Иванов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич
Смерть
24.05.2016