Иванова Анфиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1909
Дата смерти30.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1932
Сын: Иванов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Смерть
30.08.1997