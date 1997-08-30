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Иванова Анфиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1909

Дата смерти

30.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1932

Сын: Иванов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Смерть
30.08.1997