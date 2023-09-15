Безгодков Данила Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиОколо 1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
40 лет в 1812 году ГАТО (Тобольск). 154-20-195. РС Шатровской волости 1812 44 года в 1816 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Титова
35 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 35 лет в 1834 году Ревизская сказка 1851 года РС Шатровской волости деревни Ожогиной
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Безгодков Василий Данилов
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Титова
16 лет в 1816 году, рекрут 1820 ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Титова
12 лет в 1816, умер в 1817 ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Титова
28 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 44 года согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1817
Умер в 1817 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834