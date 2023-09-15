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Безгодков Данила Федоров

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Около 1817

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1758 г.р.

Мать

Вычислено 1768 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Безгодков Федор Зеновьев

Мать: Безгодкова Дарья Сергеева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
40 лет в 1812 году ГАТО (Тобольск). 154-20-195. РС Шатровской волости 1812 44 года в 1816 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Безгодков Иван Данилов

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Титова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
35 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 35 лет в 1834 году Ревизская сказка 1851 года РС Шатровской волости деревни Ожогиной
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Безгодков Василий Данилов

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Титова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1816 году, рекрут 1820 ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Безгодков Ефим Данилов

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Титова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1816, умер в 1817 ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Безгодков Ананий Данилов

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Титова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
28 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 44 года согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодкова Прасковья Титова

Смерть
Около 1817
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умер в 1817 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834
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