Безгодова Устина Данилова
Место рождения
Дата рождения02.10.1795
Дата смерти28.06.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.10.1795
02.10.1795 деревни Ожогиной у крестьянина Данила Безгодова дочь Устина, восприемник - Михайло Титов и крестьянская дочь Анна Безгодова Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Смерть
28.06.1800
Деревни Ожогиной у крестьянина Данила Безгодова дочь Устина умре 28 августа 1800 года 5 лет Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское