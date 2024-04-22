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Безгодова Устина Данилова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.10.1795

Дата смерти

28.06.1800

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1795

Отец: Безгодков Данила Федоров

Мать: Безгодкова Параскева Титова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
02.10.1795 деревни Ожогиной у крестьянина Данила Безгодова дочь Устина, восприемник - Михайло Титов и крестьянская дочь Анна Безгодова Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Смерть
28.06.1800
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Деревни Ожогиной у крестьянина Данила Безгодова дочь Устина умре 28 августа 1800 года 5 лет Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское
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