Безгодков Ананий Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1806
28 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 44 года согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожо... Показать все
Рождение ребёнка
По 1827
Мать ребёнка: Безгодкова Марина Григорьева
10 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 70 лет на момент переписи населения 1897 года в деревне Ожогина Шатровской волости Ялуторовского уезда, хозяин двора, вдовец
Рождение ребёнка
По 1830
Мать ребёнка: Безгодкова Аксиния Корнилова
7 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 20 лет согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожоги... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Безгодкова Лукерья Ананьева
Мать ребёнка: Безгодкова Аксиния Корнилова
1 год в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 17 лет согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожоги... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Безгодкова Аксиния Корнилова
15 лет согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожогиной
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно