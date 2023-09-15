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Безгодков Ананий Данилов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Безгодков Данила Федоров

Мать: Безгодкова Прасковья Титова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
28 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 44 года согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожо... Показать все
Рождение ребёнка
По 1827

Сын: Безгодов Михаил Ананьев

Мать ребёнка: Безгодкова Марина Григорьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 70 лет на момент переписи населения 1897 года в деревне Ожогина Шатровской волости Ялуторовского уезда, хозяин двора, вдовец
Рождение ребёнка
По 1830

Сын: Безгодков Ефим Ананьев

Мать ребёнка: Безгодкова Аксиния Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 20 лет согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожоги... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Безгодкова Лукерья Ананьева

Мать ребёнка: Безгодкова Аксиния Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 17 лет согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожоги... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Безгодков Сидор Ананьев

Мать ребёнка: Безгодкова Аксиния Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Шатровской волости деревни Ожогиной
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодкова Марина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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