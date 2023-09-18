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Безгодов Михаил Ананьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

09.07.1825

Дата смерти

13.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1825

Отец: Безгодков Ананий Данилов

Мать: Безгодкова (Утюпина) Марина (Мария) Григорьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 июля 1825 Той же деревни (Ожогиной) у крестьянина Анания Безгодова сын Михаил Тобольск 156 15 1169 1825 МК Камышевское 10 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 2... Показать все
Бракосочетание
20.01.1847

Жена: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 января 1847 Шатровской волости деревни Ожогиной крест сын Михайло Ананьев Безгодов, первым браком, православный, 19 лет Девица Агафья Корнилова дочь той же волости и деревни крестьянина Кормила Коз... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1847

Сын: Безгодов Авраам Михайлов

Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Р38. 06 (06) ноября. Авраам Деревни Ожогиной крестьянин Михаил Ананьев Безгодов и законная жена его Ксения Корнилова, оба православные. Восприемники: крестьянин Поликарп Андреев Кривоногов и крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1849

Сын: Безгодов Антон Михайлов

Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Лл. 2582 об. Р36. 04 (04) августа. Антон Деревни Ожогиной крестьянин Михаил Ананиев Безгодов и законная жена его Ксения Корнилова, оба православные. Восприемники: крестьянин Иван Гаврилов Дернов и кре... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1851

Сын: Безгодов Исаак Михайлов

Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1851 год запись №45
Рождение ребёнка
11.02.1854

Сын: Безгодов Гавриил Михайлов

Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1854 год запись №4
Рождение ребёнка
11.08.1855

Сын: Безгодов Фрол Михайлов

Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) запись №46 1885 год
Рождение ребёнка
10.09.1856

Сын: Безгодов Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 сентября 1856 года Иван. Деревни Ожогиной крестьянин Михаил Ананьев Безгодов и законная жена его Ксения Корнилова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Шатровской волости деревни Ожог... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1859

Сын: Безгодов Леонтий Михаилов

Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1859 года, запись №37 (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
25.09.1860

Дочь: Безгодова Августина (Устина) Михайлова

Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Лл. 33 об. Р58. 25 (27) сентября. Устина Деревни Ожогиной крестьянин Михаил Ананьев Безгодов и законная жена его Ксения Корнилова, оба православные. Восприемники: Шатровской волости деревни Ожогиной к... Показать все
Смерть
13.01.1904
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1733 МК Камышевское 1904 Лл. 72 об. – 73 У1. 13 (15) января Д.Ожогиной кр. Михаил Ананьев Безгодов, 77 лет, от старости.

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