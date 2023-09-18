Безгодов Михаил Ананьев
Место рождения
Дата рождения09.07.1825
Дата смерти13.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.07.1825
9 июля 1825 Той же деревни (Ожогиной) у крестьянина Анания Безгодова сын Михаил Тобольск 156 15 1169 1825 МК Камышевское 10 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834 2... Показать все
Бракосочетание
20.01.1847
20 января 1847 Шатровской волости деревни Ожогиной крест сын Михайло Ананьев Безгодов, первым браком, православный, 19 лет Девица Агафья Корнилова дочь той же волости и деревни крестьянина Кормила Коз... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1847
Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова
Р38. 06 (06) ноября. Авраам Деревни Ожогиной крестьянин Михаил Ананьев Безгодов и законная жена его Ксения Корнилова, оба православные. Восприемники: крестьянин Поликарп Андреев Кривоногов и крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1849
Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова
Лл. 2582 об. Р36. 04 (04) августа. Антон Деревни Ожогиной крестьянин Михаил Ананиев Безгодов и законная жена его Ксения Корнилова, оба православные. Восприемники: крестьянин Иван Гаврилов Дернов и кре... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1851
Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова
МК Покровской церкви села Камышевского Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1851 год запись №45
Рождение ребёнка
11.02.1854
Сын: Безгодов Гавриил Михайлов
Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова
МК Покровской церкви села Камышевского Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1854 год запись №4
Рождение ребёнка
11.08.1855
Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) запись №46 1885 год
Рождение ребёнка
10.09.1856
Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова
10 сентября 1856 года Иван. Деревни Ожогиной крестьянин Михаил Ананьев Безгодов и законная жена его Ксения Корнилова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Шатровской волости деревни Ожог... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1859
Сын: Безгодов Леонтий Михаилов
Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1859 года, запись №37 (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
25.09.1860
Дочь: Безгодова Августина (Устина) Михайлова
Мать ребёнка: Безгодкова (Козлова) Ксения Корнилова
Лл. 33 об. Р58. 25 (27) сентября. Устина Деревни Ожогиной крестьянин Михаил Ананьев Безгодов и законная жена его Ксения Корнилова, оба православные. Восприемники: Шатровской волости деревни Ожогиной к... Показать все
Смерть
13.01.1904
ГАКО (Курган). 235.3.1733 МК Камышевское 1904 Лл. 72 об. – 73 У1. 13 (15) января Д.Ожогиной кр. Михаил Ананьев Безгодов, 77 лет, от старости.